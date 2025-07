Romania motociclista italiano trascinato nella foresta e ucciso da un orso

Un tragico episodio ha scosso gli appassionati di mototurismo: un motociclista italiano, durante un viaggio sulla celebre Transfagarasan in Romania, è stato drammaticamente trascinato nella foresta e ucciso da un orso. L’incidente, avvenuto mentre si fermava con altri motociclisti, solleva ancora una volta il tema della convivenza tra uomini e natura selvaggia. Una tragedia che ci ricorda quanto sia importante rispettare e conoscere i pericoli del mondo animale.

