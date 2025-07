Flavio Insinna lascia La7 | cancellato Famiglie d’Italia dal palinsesto

La7 dice addio a "Famiglie d’Italia" e a Flavio Insinna, segnando una svolta nel suo palinsesto per il 2025-2026. La decisione, annunciata ufficialmente dalla rete, riflette un rinnovamento strategico volto a rafforzare l’identità informativa e innovativa del canale. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa separazione? Scopriamo insieme i retroscena di una scelta che potrebbe cambiare il volto della televisione italiana.

la fine di “famiglie d’Italia” e la separazione tra flavio insinna e la7. La rete televisiva La7, parte del gruppo Cairo Communication, ha annunciato ufficialmente la conclusione del programma “Famiglie d’Italia”, condotto da Flavio Insinna. La decisione si inserisce in un contesto di rinnovamento del palinsesto per la stagione 2025-2026, caratterizzato dalla volontà di rafforzare l’identità informativa della rete. motivazioni della chiusura del game show. Secondo quanto dichiarato dal presidente Urbano Cairo durante la presentazione dei nuovi palinsesti, il contratto di Insinna si è esaurito con la conclusione del format. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Flavio Insinna lascia La7: cancellato Famiglie d’Italia dal palinsesto

