Saldi al via il 5 luglio | ogni famiglia spenderà 203 euro

Pronti a vivere la stagione dei saldi? Il 5 luglio il Lazio dà il via agli acquisti estivi, con una spesa media di 203 euro per famiglia e un totale di 3,3 miliardi di euro in tutta Italia. È il momento perfetto per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte imperdibili. Non lasciarti scappare le occasioni più interessanti: il risparmio ti aspetta!

Lazio, 3 luglio 2025- Stanno per iniziare il 5 luglio i saldi nella regione Lazio. Quest’anno, per l’acquisto di capi scontati ai saldi, ogni famiglia spenderà in media 203 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro. Queste le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio che ricorda la partenza, sabato 5 luglio, dei saldi estivi in tutta Italia ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (16 luglio). Per il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l’arrivo di 19 milioni di turisti stranieri negli aeroporti italiani offre segnali di speranza”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: luglio - saldi - euro - ogni

Commercio, dal 5 luglio partono i saldi estivi: via libera dalla Regione - Il countdown è iniziato: dal 5 luglio, con il via libera dalla regione, gli abruzzesi potranno approfittare dei saldi estivi di fine stagione.

Saldi estivi dal 5 luglio 2025: ogni famiglia sarda spenderà in media 157 euro https://ift.tt/Isoe3dB Vai su X

Sabato 5 luglio a #Mantova centro, in occasione della giornata inaugurale dei saldi, i negozi rimarranno aperti fino a tardi. Vai su Facebook

Saldi estivi dal 5 luglio 2025: ogni famiglia sarda spenderà in media 157 euro; Saldi estivi al via sabato 5 luglio: attese spese per 203 euro a famiglia; Dal 5 luglio al via i saldi in Umbria. 203 euro la spesa media per famiglia.

Saldi estivi e pre-saldi 2025, le date di inizio regione per regione. Previsti 3,3 miliardi di euro in acquisti - Partono il 5 luglio in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (16 luglio). Riporta italiaoggi.it

Confcommercio, Saldi estivi: attesi acquisti per 3,3 miliardi di euro - Partono sabato 5 luglio in tutta Italia i saldi estivi ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (16 luglio). Secondo finanza.repubblica.it