Gasolina Joker il mata-Inter il mata-Juve e Dieci giocatori alla conquista del mondo

Nel panorama mozzafiato del Mondiale per Club, emergono protagonisti sorprendenti: da Joker, il “màtador” che ha stregato Inter e Juve, a talenti svelati sui social come YouTube. Questi dieci giocatori sono pronti a conquistare il mondo, portando con sé storie di determinazione e talento inaspettato. Scopriamo insieme le stelle che stanno scrivendo il futuro del calcio internazionale, perché il bello dello sport è proprio nelle sorprese che riserva.

C'è chi si è già fatto notare dalle squadre italiane come e chi si è fatto scoprire grazie a un video su YouTube: ecco tutte le sorprese del Mondiale per Club.

