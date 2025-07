Al via il Premio David Sassoli per laureati sull’Europa le regioni e i cittadini

Al via il Premio David Sassoli, un’occasione unica per laureati italiani di mettere in luce le proprie idee sull’Europa, le Regioni e i Cittadini. Promuovendo la ricerca e l’innovazione, questa iniziativa si propone di rafforzare il dialogo tra giovani talenti e il futuro dell’integrazione europea. Non perdere la tua occasione: partecipa e contribuisci a costruire un’Europa più forte e unita!

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha aperto una nuova edizione del premio David Sassoli, un riconoscimento dedicato alla memoria dell’ex presidente del Parlamento Europeo, con l’obiettivo di valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale che approfondiscono il tema L’Europa, le Regioni e i Cittadini. Questa iniziativa intende promuovere lo studio e la riflessione sull’integrazione europea, mettendo in luce aspetti fondamentali quali la cooperazione tra i Paesi membri e le politiche dell’Unione in settori chiave come agricoltura, energia, digitale, migrazioni e ricerca, oltre all’importanza della cittadinanza europea nella vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio - Non perdere l’occasione di onorare la memoria di David Sassoli: fino al 31 luglio, puoi presentare la tua candidatura alla seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale dedicato al suo ricordo.

Gli Stati Generali dell'Informazione Ambientale, che si terranno a Roma mercoledì 18 giugno 2025 dalle ore 9:30 alle 18:30 presso la sala Esperienza Europa "David Sassoli", sono il più importante appuntamento tematico annuale in Italia.

