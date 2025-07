Tenta il furto in una casa ma ci trova i proprietari che lo fanno arrestare

Un tentativo di furto andato male, che si trasforma in un incubo per il ladro. Entrato di nascosto in una casa, ha scoperto i proprietari pronti a tutto. La loro prontezza ha permesso di allertare le forze dell'ordine e di bloccare immediatamente l’individuo, che ora si trova in mano ai carabinieri. Un episodio che ricorda quanto la vigilanza possa fare la differenza. Continua a leggere.

Si è introdotto in casa nel corso di qualche mattinata fa. All'interno, però, ha trovato i proprietari che gridando hanno allertato i carabinieri e lo hanno fatto arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

