Cina | LEGOLAND Shanghai Resort aprira’ il 5 luglio

Preparati a vivere un’esperienza unica: il LEGOLAND Shanghai Resort, situato nel distretto Jinshan e esteso su ben 318.000 metri quadrati, aprirà ufficialmente il 5 luglio 2025. Questa nuova meraviglia promette di incantare grandi e piccini con attrazioni straordinarie e scenari da sogno, portando il mondo dei LEGO a un livello ancora più sorprendente. Se sei in città, non perdere l’occasione di scoprire questa straordinaria destinazione che sta per aprire le sue porte al pubblico.

Questa foto, scattata oggi 3 luglio 2025, mostra una veduta del LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale. Situato nel distretto Jinshan di Shanghai, il resort, con una superficie di 318.000 metri quadrati, aprira' ufficialmente il 5 luglio.

