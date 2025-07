Travolta dal rimorchio del trattore morta una donna in Abruzzo

L’incidente è avvenuto a Bellante in provincia di Teramo; a guidare il mezzo, lungo un pendio, il marito. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Travolta dal rimorchio del trattore, morta una donna in Abruzzo

In questa notizia si parla di: travolta - rimorchio - trattore - morta

Travolta dal rimorchio del trattore guidato dal marito, muore una donna di 68 anni; Travolta dal rimorchio del trattore, morta 68enne in Abruzzo; Tragedia nei campi a Bellante: travolta e uccisa dal rimorchio del trattore.

Travolta dal rimorchio del trattore, morta una donna in Abruzzo - L’incidente è avvenuto a Bellante in provincia di Teramo; a guidare il mezzo, lungo un pendio, il marito Una donna di 68 anni è morta in un incidente agricolo avvenuto in mattinata a Bellante (Teramo) ... Si legge su repubblica.it

Teramo, donna travolta da un trattore: indagano i carabinieri - In provincia di Teramo una donna è stata travolta da un trattore e sul posto sono arrivati i carabinieri per indagare sull'accaduto ... Secondo abruzzo.cityrumors.it