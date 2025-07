Perché il thriller politico Potere Assoluto con Clint Eastwood e Gene Hackman è il film da vedere stasera in tv su Rete 4

Perché il thriller politico "Potere Assoluto" con Clint Eastwood e Gene Hackman è il film da non perdere stasera in TV su Rete 4? Clint Eastwood, sia regista che protagonista, ci regala nel 1997 un'opera avvincente che svela i segreti più nascosti del potere a Washington. Un mix perfetto di azione, mistero e critica politica che ancora oggi spinge lo spettatore a riflettere. Un vero capolavoro da riscoprire e discutere.

Chi l'ha detto che i ladri non possono essere eroi? Clint Eastwood, qui nella doppia veste di regista e protagonista, nel 1997 ci ha regalato uno dei suoi thriller più elettrizzanti che esplora i segreti oscuri del potere di Washington: Potere assoluto. Un classico nel suo genere, che è sempre un piacere rivedere. Un film che mescola azione, mistero e una buona dose di cinismo verso il potere politico. Tratto dal bestseller di David Baldacci, Potere assoluto porta sul grande schermo una storia che fa riflettere su quanto possa essere pericoloso avere troppo potere. L'appuntamento è alle 21.30 su Rete 4 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.