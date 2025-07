Rivelazione Luciano Darderi a Wimbledon | ora avrà un’occasione sia per il tabellone sia per il ranking ATP

Luciano Darderi ha fatto il suo ingresso trionfale a Wimbledon, superando avversari di peso e conquistando il terzo turno del prestigioso Slam. Questa vittoria non solo aumenta le sue chances nel torneo, ma offre anche un’opportunità concreta di migliorare la classifica ATP. Con un tabellone favorevole e l’energia alle stelle, il giovane talento italiano si prepara a scrivere un altro capitolo emozionante sulla terra battuta londinese, lasciando tutti senza fiato.

Luciano Darderi ha sfruttato un buon tabellone a Wimbledon, sconfiggendo il russo Roman Safiullin al quinto set e il britannico Arthur Fery in tre parziali dopo l'interruzione di ieri sera per meritarsi l'approdo al terzo turno del terzo Slam della stagione. L'incrocio all'orizzonte sull'erba londinese non sarĂ impossibile, visto che dall'altra parte della rete ci sarĂ l'australiano Jordan Thompson, numero 44 del mondo che ha prevalso sul ceco Kopriva con un rimonta da 0-2 e sul francese Bonzi dopo essere stato sotto per 2-1. L'occasione potrebbe essere molto interessante in ottica ranking ATP: al momento l'azzurro è virtualmente 54mo con 1.

In questa notizia si parla di: luciano - darderi - wimbledon - occasione

