David Juventus l’impatto a bilancio del colpo in attacco | è davvero un acquisto a zero? Tutti i dettagli e le cifre

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Jonathan David, il giovane bomber canadese che promette di rivoluzionare l’attacco bianconero. Un acquisto da sogno, senza costi di cartellino, e con un impatto economico importante sul bilancio. Scopriamo tutti i dettagli e le cifre di questa operazione strategica, un investimento che potrebbe cambiare le sorti della stagione e del futuro della società.

David Juventus, l'impatto a bilancio del colpo in attacco: le cifre del bomber canadese arrivato in bianconero. La Juventus è pronta ad accogliere Jonathan David a Torino, un colpo importante che segna un cambiamento significativo per il futuro del reparto offensivo. L'attaccante canadese classe 2000 è il prescelto per i prossimi anni, con il club bianconero intenzionato a puntare su di lui per rinforzare l'attacco e mettere a segno una nuova fase nel suo progetto. L'operazione arriva in un momento cruciale, in cui il calciomercato Juve sta preparando la cessione di Dusan Vlahovic, ormai fuori dal progetto per motivi tecnici ed economici.