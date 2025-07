FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae muro Lega-FdI

Antonio Tajani di Forza Italia apre al dialogo sullo Ius Italiae, invitando tutte le forze politiche a confrontarsi sulla riforma della cittadinanza. La proposta, che mira a modernizzare e rendere più inclusiva la legge vigente, ha già suscitato reazioni contrastanti: Lega e FdI la criticano duramente. La sfida ora è trovare un’intesa tra maggioranza e opposizioni per un’Italia più giusta e aperta.

"Siamo pronti a discutere con tutti" dello ius Italiae, "il Parlamento é sovrano. Chiunque vuole votare la nostra proposta la voti". Lo ha detto il leader di FI Antonio Tajani rilanciando la proposta del partito per riformare la cittadinanza ed aprendo di fatto ad una convergenza con le opposizioni. La bocciatura degli alleati di governo, Lega e FdI, non tarda ad arrivare. "Una proposta tecnicamente sbagliata" e "irricevibile" anche "dal punto di vista politico", afferma il salviniano Rossano Sasso. "La legge sulla cittadinanza per noi va bene così e, visto l'esito dei referendum, va bene così anche per i cittadini", sottolinea la responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, Sara Kelany. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae, muro Lega-FdI

In questa notizia si parla di: italiae - opposizioni - lega - apre

Ancora una volta la proposta della Lega per permettere un terzo mandato ai presidenti di Regione non è andata da nessuna part Forza Italia e FdI, insieme alle opposizioni (tranne Italia viva), hanno bocciato l’emendamento presentato in commissione Affari c Vai su Facebook

FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae, muro Lega-FdI; Forza Italia apre alle opposizioni sullo Ius Scholae, la Lega attacca: “Un’idea irricevibile e sbagliata”; FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae, muro Lega-FdI.

FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae, muro Lega-FdI - "Siamo pronti a discutere con tutti" dello ius Italiae, "il Parlamento é sovrano. Riporta ansa.it

Ius Scholae, Tajani apre: "Chi vuole voti il nostro testo", no dalla Lega - Sullo Ius Scholae, la proposta di legge di Forza Italia per la cittadinanza dopo 10 anni di scuola, Antonio Tajani ha aperto anche alle opposizioni. Come scrive msn.com