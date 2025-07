Morte Diogo Jota Chiesa saluta il suo compagno | Difficile trovare le parole giuste ti voglio bene e mi mancherai tanto La FOTO e il messaggio commovente dell’ex Juve

Il dolore per la perdita di Diogo Jota scuote il mondo del calcio, un addio che lascia un vuoto difficile da colmare. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Federico Chiesa, ex Juve e ora compagno di squadra al Liverpool, che ha condiviso una foto e un messaggio commovente. Un gesto di affetto e vicinanza che testimonia quanto il ricordo di Jota resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Morte Diogo Jota, Chiesa saluta il suo compagno al Liverpool: il messaggio e la FOTO pubblicata dall’ex Juve. La notizia della morte di Diogo Jota ha sconvolto l’intero mondo calcistico. Tra i tanti che hanno voluto esprimere il loro cordoglio c’è anche Federico Chiesa, ex giocatore della Juventus e attuale attaccante del Liverpool, che ha voluto dedicare un messaggio di saluto sui suoi social. Chiesa ha espresso il suo dolore per la scomparsa del collega e amico, ricordando il grande affetto che li legava. La sua commozione è un chiaro segno di quanto Jota fosse amato e rispettato non solo dai suoi compagni di squadra, ma da tutti gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morte Diogo Jota, Chiesa saluta il suo compagno: «Difficile trovare le parole giuste, ti voglio bene e mi mancherai tanto». La FOTO e il messaggio commovente dell’ex Juve

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

#NEWS - #Calcio in lutto, Diogo Jota e il fratello André, anche lui calciatore, morti in un incidente stradale. L'attaccante del #Liverpool e della Nazionale portoghese, 28 anni, si era sposato da pochi giorni, con la compagna Rute Cardoso. Si erano conosciuti Vai su Facebook

Diogo Jota è morto, il calciatore del Liverpool vittima di un incidente in Lamborghini in Spagna: morto anche il fratello André Silva; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui; La tragica morte di Diogo Jota: le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo dello calcio.

Diogo Jota: età, cause morte, vita privata, squadra, moglie e figli. La dipartita improvvisa del calciatore - Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia drammatica: l'attaccante portoghese del Liverpool, Diogo Jota, è morto ... Come scrive ilsussidiario.net

Diogo Jota, il dolore di Cristiano Ronaldo: «Non ha senso». Il mondo del calcio piange la stella del Liverpool - Dopo qualche ora dalla diffusione della tragica notizia della morte di Diogo Jota e di suo fratello, arrivano le prime reazioni sui social di amici, compagni di squadra e di nazionale, ma ... Si legge su msn.com