Finlandia accoltellamento in un centro commerciale a Tampere | diversi feriti arrestato l' aggressore

Un pomeriggio di paura a Tampere, Finlandia, dove un uomo armato di coltello ha scatenato il panico all’interno di un centro commerciale, ferendo diversi cittadini. La situazione è stata rapidamente sotto controllo: l’aggressore è stato arrestato e le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause di questo episodio inquietante. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre si cerca di fare luce sull’accaduto per garantire la sicurezza di tutti.

Paura nel pomeriggio di giovedì a Tampere, città della Finlandia meridionale, dove un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone all?interno di un centro commerciale.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Finlandia, accoltellamento in un centro commerciale a Tampere: diversi feriti, arrestato l'aggressore

In questa notizia si parla di: finlandia - centro - commerciale - tampere

Attacco con coltello in un mall in Finlandia, vari feriti - Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. Lo riporta ansa.it

