Grande Estinzione della Terra nuovi fossili mostrano che è stato superato un punto di svolta climatico

Un nuovo studio rivela che 232 nuovi fossili testimoniano il superamento di un punto di svolta climatico, confermando l’esistenza dei “punti di non ritorno” per il nostro pianeta. Questa scoperta allarma e invita alla riflessione: ogni azione conta nella lotta contro il cambiamento climatico, poiché il tempo per invertire la rotta si sta rapidamente esaurendo. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

Secondo gli autori di un nuovo studio, questo confermerebbe l’esistenza dei cosiddetti “punti di non ritorno climatico”, superati i quali sarebbe poi difficile per il sistema-Terra tornare all’equilibrio iniziale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Grande Estinzione della Terra, nuovi fossili mostrano che è stato superato un punto di svolta climatico

