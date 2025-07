Boomer verso Zoomer ci assomigliamo?

Boamer e zoomer: due generazioni a confronto, più simili di quanto si possa pensare. Adulti e adolescenti, Millennials e Generazione Z, grandi e piccoli: spesso condannati dai pregiudizi e dalle differenze apparenti. Ma in fondo, tra ansie da prestazione e desiderio di appartenenza, non siamo forse tutti più vicini di quanto sembri? Scopriamo insieme cosa ci unisce e cosa ci rende unici, senza lasciarci condizionare dagli stereotipi.

Chiamateli adulti e adolescenti, generazione Z e Millennials, grandi e piccoli; queste sono le due realtà che ogni giorno sono a confronto l'una con l'altra, circondate da pregiudizi. "I giovani di oggi non sono più quelli di una volta", è la tipica frase che si sente ad ogni pranzo, ad ogni passeggiata, ad ogni vacanza: "perché non fai amicizia con altri ragazzi della tua età? Io alla tua età lo avrei già fatto!". Ansia da prestazione costante, competizione: bisogna essere i più bravi, i più veloci, irraggiungibili. Lo sconforto che c'è nei confronti degli adolescenti di oggi è notevole, questo perché la gente non è in grado di differenziare il singolo dalla massa, ci sono ragazzi che realmente non hanno voglia di lavorare e guardano solo lo stipendio, ma ce ne sono tanti altri che escono la mattina alle 8 e tornano la sera alle 17 dopo una giornata a servire tavoli, fare gelati, imbiancare muri.