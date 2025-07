Difesa energia e investimenti Tutti i dossier tra Italia e Malesia

Un incontro di alto livello tra Italia e Malesia per rafforzare la collaborazione su energia, investimenti e innovazione. Con un bilaterale strategico, i due paesi intendono aprire nuove opportunità e consolidare il rapporto, in un contesto globale in rapido cambiamento. Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro Anwar Ibrahim, insieme ai ministri Tajani e Crosetto, sottolineando l’impegno italiano nel promuovere partnership durature e proficue in settori chiave. Un passo importante verso un futuro di crescita condivisa e sostenibile.

Un bilaterale per lavorare sul rapporto a due tra Italia e Malaysia, ma anche per distendere ulteriormente la strategia italiana in un contesto innovativo e ricco di opportunitĂ . Giorgia Meloni, ha ricevuto il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, accompagnato da una delegazione ministeriale. All’incontro erano presenti i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto a dimostrazione dell’importanza attribuita al rafforzamento della cooperazione nell’ambito della Difesa, dell’energia e degli investimenti, anche con riguardo al settore dei minerali critici, dopo il buon risultato della Tavola rotonda sul partenariato economico Italia-Malesia che si è svolta ieri a Roma. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Difesa, energia e investimenti. Tutti i dossier tra Italia e Malesia

In questa notizia si parla di: difesa - energia - investimenti - italia

Difesa, energia, sport. Ecco tutte le aree di cooperazione fra Italia e Albania - La cooperazione tra Italia e Albania si estende oltre gli accordi migratori, abbracciando settori chiave come energia e sport.

Per soddisfare la Nato e l’ego di Trump, l’Italia s’impegna a triplicare la spesa in difesa. Ma senza investimenti su transizione ecologica e sociale non c’è sicurezza per i cittadini Vai su Facebook

Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) Vai su X

Italia-Malesia: Meloni riceve il premier Ibrahim, difesa ed energia tra i temi; Finanziamenti BEI per potenziare sicurezza e difesa in Italia; Data center, difesa, energia: gli accordi da 40 mld di dollari tra Italia e Emirati Arabi Uniti.

S&P Global Ratings: ecco come l’aumento degli investimenti in difesa influenzerà il debito pubblico - Secondo l’analisi della società di rating, alcuni Paesi potrebbero veder crescere il loro rapporto debito/pil di oltre 10 punti percentuali. Da milanofinanza.it

Italia: Il 5% del PIL per la Difesa: Scelta Coraggiosa o Necessità Improrogabile? - L'annuncio del vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sull'obiettivo del 5% del PIL destinato alla spesa per la difesa, ... dailyexpress.it scrive