Delitto di Garlasco e l’impronta 33 Garofano | La Procura la attribuisce a Sempio per un errore del software automatico

Nel caso dell'omicidio di Garlasco, un nuovo capitolo si apre con la riapertura dell'inchiesta e la disputa sull'impronta 33 garofano. La Procura attribuisce l'impronta a Sempio tramite un software automatico, ma Luciano Garofano, esperto e consulente di difesa, smentisce questa tesi dichiarando che "È errata". Un errore del software potrebbe aver compromesso la verità dei fatti. Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda?

Garlasco (Pavia), 3 luglio 2025 - "È errata". Così il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris e ora consulente per la difesa dell'indagato Andrea Sempio nell'inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Pogg i a Garlasco il 13 agosto 2007, definisce la consulenza tecnica dattiloscopica della Procura che ha attribuito a Sempio l'impronta palmare 33. La spiegazione. "Il metodo seguito - spiega Garofano - non è stato rispettoso dei protocolli che riguardano gli esami delle impronte papillari e non ha seguito le regole imposte da quel settore scientifico". Il consulente dell'indagato contesta dunque le conclusioni alle quali sono arrivati i consulenti tecnici incaricati dalla Procura, Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it