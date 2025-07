Controlli sui treni tra Italia e Svizzera | così la polizia contrasta i migranti irregolari

In un clima di crescente attenzione alla sicurezza, i controlli sui treni tra Italia e Svizzera sono intensificati per arginare i flussi migratori irregolari. Questa operazione, partita il 3 luglio 2025, vede una cooperazione rafforzata tra le forze di polizia e le autorità locali, con risultati promettenti: i tentativi di entrare in Svizzera sono praticamente dimezzati. Un passo deciso verso una gestione più efficace dei confini europei.

Como, 3 luglio 2025 – Sono iniziati ieri mattina, e proseguiranno nelle prossime settimane: controlli serrati sui treni che viaggiano attraverso il confine italo-svizzero, finalizzati al contrasto dei flussi migratori irregolari. Rotta verso il Nord Europa: dimezzati i tentativi di entrare in Svizzera L’iniziativa scaturisce dal tavolo tecnico che si è svolto il 23 giugno, a cui hanno partecipato i Questori di Como e di Varese, i dirigenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Lombardia e del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso. Ieri, fin dalle prime ore del mattino, gli equipaggi della Questura di Como, della Polizia Ferroviaria di Milano e Como e del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, si sono concentrati tra la stazione di Como San Giovanni delle Ferrovie di Stato e la stazione Como Lago delle Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli sui treni tra Italia e Svizzera: così la polizia contrasta i migranti irregolari

