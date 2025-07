Precipita per 300 metri da una vetta nel Cuneese | alpinista muore davanti agli occhi della figlia

Una tragedia sullo sfondo delle maestose vette del Cuneese: un alpinista di grande esperienza ha perso la vita precipitato per 300 metri durante la discesa sotto la cima Argentera, sotto gli occhi sconvolti della figlia. L’incidente, avvenuto giovedì 3 luglio, ha scosso tutta la comunità alpina, lasciando un vuoto incolmabile. La sua storia e le circostanze di questa drammatica perdita sono ancora da chiarire, ma il ricordo di lui rimarrà vivo tra chi lo ha conosciuto.

Un alpinista è deceduto dopo essere precipitato per 300 metri in fase di discesa sotto la cima Argentera, nel Cuneese. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11 della mattina di oggi, giovedì 3 luglio, dalla figlia dell'uomo e da un amico che hanno assistito alla scena. La salma è stata recuperata ed elitrasportata a valle, nella camera mortuaria del cimitero di Valdieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

