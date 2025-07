Sicurezza scolastica dati Inail rivelano aumento infortuni tra studenti Anief chiede interventi urgenti | La salute e la sicurezza non possono essere solo parole

I dati Inail evidenziano un preoccupante aumento degli infortuni tra gli studenti, mentre le controparti adulte mostrano segnali di miglioramento. La sicurezza scolastica diventa così una priorità imprescindibile, soprattutto nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). È ora di passare dalle parole ai fatti: garantire ambienti scolastici sicuri è un dovere che non può essere più rimandato.

I dati Inail confermano una tendenza preoccupante: mentre gli infortuni tra i lavoratori della scuola registrano un lieve calo, quelli che coinvolgono gli studenti sono in netta crescita, soprattutto durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - dati - inail - infortuni

Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo - La crescente necessità di garantire la sicurezza sul lavoro si scontra con l’assenza di un sistema unico di condivisione dei dati, come evidenziato dalla Corte dei Conti.

. . Ogni giorno si parla di sicurezza sul lavoro, ma i dati INAIL ci ricordano che c'è ancora molto da fare… Perché s Vai su Facebook

Versione X 19 giugno Inail organizza a Napoli un convegno per il 60° anniversario del Testo Unico 1124/1965 su infortuni, malattie professionali e sicurezza sul lavoro. Tre sessioni tematiche e riflessioni su evoluzione normativa e sfide future. http://urly.it/31b0 Vai su X

Sicurezza scolastica, dati Inail rivelano aumento infortuni tra studenti, Anief chiede interventi urgenti: La salute e la sicurezza non possono essere solo parole; Infortuni e malattie professionali: i dati INAIL 2025 mese per mese; Sicurezza sul lavoro, nel nuovo numero di Dati Inail una panoramica sul mondo della sanità .

I dati annuali Inail: 593mila infortuni e 1202 morti sul lavoro. Meloni: una nostra priorità ridurli - La premier invia un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale dell’Inail: «Garantire salute e sicurezza sul lavoro è una priorità del governo» ... msn.com scrive

Rapporto Inail: Capone, infortuni non sono mai per fatalità - 189 infortuni mortali sul lavoro nel 2024, sono allarmanti e intollerabili per una Repubblica fondata sul diritto al lavoro, come sancito dalla nostra Cost ... Da ansa.it