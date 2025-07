Villaggio degli sposi finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate | preso un 27enne

Un'ondata di furti e vandalismi scuote il Villaggio degli Sposi, con sette auto danneggiate in via Bepo Vavassori. Le autorità hanno arrestato un 27enne, sospettato di aver messo a segno almeno cinque colpi recenti, lasciando residenti e visitatori sconcertati. La sicurezza in zona torna al centro dell'attenzione, mentre le indagini proseguono per assicurare giustizia e ripristinare la tranquillità nel quartiere.

IN CITTÀ. Sette le auto danneggiate in via Bepo Vavassori: preso un 27enne. Sarebbe autore di almeno cinque colpi negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Villaggio degli sposi, finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate: preso un 27enne

In questa notizia si parla di: auto - preso - 27enne - villaggio

Ruba dentro le auto. Preso e subito libero - Nella tranquilla via Albinoni, un'insolita attività ha attirato l'attenzione di una residente, che ha tempestivamente allertato la polizia.

Paura ad Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un romano di 83 anni Vai su Facebook

Villaggio degli sposi, finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate: preso un 27enne; Agguato alle nozze, sposa 27enne uccisa e 13enne ferito: obiettivo era lo sposo, arrestate 2 persone; Cassia, al lupo al lupo al villaggio dei Cronisti.

Villaggio degli sposi, finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate: preso un 27enne - Un 27enne di origini lèttoni, ex falegname ora disoccupato, è sta ... Segnala ecodibergamo.it

Con l'auto contro un albero, 27enne muore nel Fiorentino - Un 27enne è morto questo pomeriggio dopo che con la sua auto è finito contro un pino situato al margine della carreggiata. Si legge su ansa.it