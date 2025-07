LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | set decisivo nell’incontro che precede l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Arriva la reazione di Bencic! La svizzera conquista il secondo parziale per 6-1 e porta l’incontro al terzo e decisivo set 16.51 Jacquemot ha vinto il primo set per 6 giochi a 4. 15.52 Rinderknech batte Garin 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno di Wimbledon 2025. Tra pochi minuti entreranno in campo Elsa Jacquemot e Belinda Bencic, incontro che precede la sfida tra Sonego e Basilashvili. 14.11 Il programma sul campo 17 ha subito dei cambiamenti: dopo la prosecuzione di Rinderknech-Garin toccherà a Jacquemot-Bencic ed a seguire Sonego-Basilashvili (not before 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: set decisivo nell’incontro che precede l’azzurro

LIVE Paolini-Jabeur 1-6, 3-6, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: match senza storia, servirà una reazione a Wimbledon! - Live da Berlino 2025: Jasmine Paolini si inchina a Ons Jabeur in un match senza storia, con un punteggio di 1-6, 3-6.

Ultima diretta prima della partenza per #Wimbledon, si fa il punto della situazione in vista dei Championships Vai su Facebook

Musetti parte a razzo Break decisivo nel decimo game: l’azzurro è avanti di un set nella prima semifinale del #RolandGarros Segui su SuperTennis il commento in diretta del match Vai su X

Berrettini out al 1° turno: vince Majchrzak; Musetti si ritira contro Alcaraz al Roland Garros: lo spagnolo in finale contro Sinner o Djokovic; Roland Garros, day 15 LIVE: Alcaraz domina Sinner nel tie-break decisivo. Il campione è lui!.

Sinner-Vukic oggi a Wimbledon: orario e dove vederla in tv e streaming. Il secondo turno dello Slam londinese - Jannik Sinner scende in campo oggi, giovedì 3 luglio, per il secondo turno di Wimbledon contro l'australiano Vukic. Scrive ilmattino.it

Wimbledon in diretta: Cobolli vince e avanza al terzo turno. Sinner non prima delle 17.30 - Il tennista fiorentino regola il britannico Pinnington Jones in tre set. Segnala msn.com