Firenze donna morta nel bosco di San Godenzo | ipotesi omicidio

Un nuovo mistero avvolge il bosco di San Godenzo, dove una donna tedesca di 52 anni è stata trovata senza vita, suscitando sospetti e interrogativi. Le ipotesi che si stanno facendo strada includono un omicidio, un incidente con un camion o una caduta accidentale. La scena inquietante e i dettagli ancora da chiarire aprono uno scenario ricco di suspense, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi sulla tragica fine di questa giovane donna.

Le ipotesi per la morte della 52enne tedesca trovata senza vita ieri in un bosco nel Fiorentino sarebbero omicidio, incidente con camion o caduta accidentale. La donna è stata trovata esanime con lesioni alla testa e in una pozza di sangue su una strada sterrata a Castagno d'Andrea, località turistica sull'Appennino a 50km da Firenze. Secondo le prime ricostruzioni stava andando all'appuntamento con un'amica con la quale avrebbe organizzato una passeggiata in montagna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it