Ucraina Tajani | 90 paesi a Roma alla conferenza sulla ricostruzione

La conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma si preannuncia come un evento storico, con oltre 90 paesi, 80 capi di stato e ministro, e più di duemila aziende pronte a unirsi per una sfida cruciale. Il ministro Tajani sottolinea l'impegno dell’Italia, in prima linea nel sostenere la rinascita di un paese martoriato dal conflitto. La conferenza sarà la più...

Roma, 3 lug. (askanews) -"La ricostruzione dell'Ucraina è una grande sfida e l'Italia è in prima linea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo al question time al Senato. Nella conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina della prossima settimana (10 e 11 luglio) a Roma saranno presenti oltre 90 paesi, 80 tra capi di stato di governo, ministri, oltre duemila aziende, ha dichiarato il ministro. La conferenza "sarà la più grande iniziativa politica dell'anno dedicata alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina", in cui "assumeremo impegni concreti nelle quattro dimensioni su cui abbiamo lavorato in questi mesi: settore privato, riforme, comunità locali, capitale umano.

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

QUESTIONE UCRAINA. I PIANI EUROPEI Il 5% per armare ancora Kiev, poi ricostruzione da 524 mld Più munizioni per Zelensky, a luglio la conferenza a Roma per “spartirsi” l’Ucraina. Ue spaccata su Israele «Il Fatto Quotidiano» 27 Jun 2025 Giacomo Salvi Vai su Facebook

Molto d’accordo con @LiaQuartapelle: se il governo italiano non spingerà per ripristinare l’aiuto militare di cui hanno bisogno gli ucraini al fronte e per difendersi, la conferenza di Roma sarà solo un cinico banchetto sui resti, nuda proprietà Vai su X

