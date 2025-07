Bellante rimorchio agricolo si ribalta e travolge la moglie del conducente | tragedia in località Villa Penna

Una tragica giornata a Villa Penna, dove il ribaltamento di un rimorchio agricolo ha scosso una tranquilla comunità. Intorno alle 10:00 del 3 luglio, in un momento di lavoro quotidiano, si è consumata una tragedia che ha portato via una donna amata, lasciando un dolore profondo tra i familiari e la popolazione locale. La vicenda ricorda quanto siano insidiosi i rischi legati alle attività agricole e l’importanza della sicurezza.

La dinamica dell’incidente. Intorno alle 10:00 del 3 luglio, una coppia di anziani lavorava con un trattore cingolato in località Villa Penna, comune di Bellante (Teramo). Il rimorchio, carico di cisterne d’acqua per l’irrigazione, si è ribaltato su un pendio, travolgendo la donna, la 72enne Elisabetta Cimini. Il marito, 82 anni e alla guida del mezzo, è stato testimone della tragedia. Soccorsi tempestivi, ma inutili. Allertati dal 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la squadra ASL Territorio per la tutela nei luoghi di lavoro e i Carabinieri della locale Stazione. Il magistrato ha autorizzato il recupero del corpo, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it