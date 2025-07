Tiro a volo contingente massimo per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Lonato

La Coppa del Mondo di tiro a volo 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili a Lonato del Garda, dal 6 al 13 luglio. Con 551 atleti provenienti da 73 Paesi, questa tappa promette sfide mozzafiato tra i migliori tiratori del mondo nelle cinque specialità olimpiche. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport e precisione, che vedrà confrontarsi talenti da ogni angolo del pianeta, rendendo questa competizione unica nel suo genere.

La Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo farà tappa a Lonato del Garda, in Italia, da domenica 6 a domenica 13 luglio: saranno in gara nelle 5 specialità olimpiche (skeet e trap, maschili e femminili, e trap misto) ben 551 atleti provenienti da 73 Paesi. Saranno in gara 181 tiratori nello skeet maschile ed 80 tiratrici nello skeet femminile, mentre sono iscritti 186 atleti nel trap maschile e 105 atlete nel trap femminile, infine 108 tiratori saranno in gara sia nel trap individuale che nel misto ( 54 coppie al via). La Cerimonia d'Apertura si terrà alle ore 17.30 di sabato 5 luglio, quando verrà contestualmente scoperta la " Wall of Fame ", con le impronte delle mani di tutti i medagliati olimpici che hanno gareggiato sulle pedane del Trap Concaverde nel corso degli anni.

