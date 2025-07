Castelluccio di Norcia senza fioritura Il caldo fuori stagione spegne la magia dei colori

Quest’anno, la celebre fioritura di Castelluccio di Norcia si è lasciata aspettare, offuscata dal caldo fuori stagione e dalla prolungata siccità che ha spento i colori più belli della natura. Un’assenza che lascia un vuoto nel cuore di chi ogni anno si commuove davanti a questo spettacolo unico. Eppure, anche senza i suoi fiori, il fascino di Norcia e del suo paesaggio rimane immutato, pronto a sorprenderci in molte altre sfumature.

Norcia, 3 luglio 2025 - Il Pian Grande quest'anno deve rinunciare allo spettacolo più bello: quello offerto dai colori della natura. La prolungata siccità, che ha colpito anche l'altopiano dei Sibillini, in particolare nel mese di giugno, ha mandato a monte la fioritura di Castelluccio di Norcia. La conferma arriva da alcuni agricoltori e coltivator i della lenticchia, tra cui Gianni Coccia, assessore comunale, oltre che animatore del borgo, e Diego Pignatelli, da anni impegnato nella semina sul Pian Grande. "Dal primo al 20 giugno praticamente non è mai piovuto, nonostante ci troviamo nel cuore dei Monti Sibillini, a quasi 1.

