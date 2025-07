Sinner-Vukic oggi a Wimbledon – Il match in diretta

Oggi a Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis, si accendono i riflettori su un duello imperdibile: Jannik Sinner affronta l’australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno. Dopo aver superato con successo il derby azzurro contro Luca Nardi, Sinner cerca di proseguire la sua corsa verso la gloria. Riuscirà il talento italiano a conquistare il campo e avanzare nel prestigioso torneo? Segui in diretta questa emozionante sfida.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, giovedì 3 luglio, affronta l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del torneo. Il numero uno al mondo ha vinto all'esordio il derby azzurro contro Luca Nardi, mentre il numero 93 della classifica Atp è reduce dal successo contro Tseng. Jannik ha vinto . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sinner - vukic - wimbledon - match

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

Wimbledon, Sinner affronta Vukic. Dove vedere il match in tv Vai su X

Sinner elimina Nardi in tre set al primo turno di Wimbledon: il numero uno al mondo nel prossimo match sfiderà Vukic #Tuttosport #Wimbledon #Sinner #nardi Vai su Facebook

Sinner-Vukic LIVE più tardi su Uno; Wimbledon 2025, oggi Sinner-Vukic: orario della partita e dove vederla; Diretta Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, live risultato e cronaca.

Sinner-Vukic oggi a Wimbledon - Il match in diretta - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, giovedì 3 luglio, affronta l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del torneo. Secondo msn.com

Wimbledon 2025: come vedere Sinner–Vukic in streaming dall'estero - Con l'accoppiata NOW + NordVPN potrai vedere tutti i match di Wimbledon 2025, compreso quello tra Sinner e Vukic di oggi. Si legge su telefonino.net