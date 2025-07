Intesa Asi-Acn la strategia nazionale cibernetica entra nel comparto spaziale

In un mondo sempre più interconnesso, il comparto spaziale assume un ruolo strategico nella difesa digitale del nostro paese. L’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) segna un passo decisivo per proteggere le frontiere dello spazio e della rete. Con questa alleanza, Italia rafforza la sua posizione nella sfida globale alla sicurezza cibernetica e spaziale, aprendo nuove prospettive di innovazione e collaborazione.

Il settore spaziale diventa sempre più centrale nella strategia cibernetica nazionale. È in quest'ottica che si inserisce l'accordo tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), siglato dal direttore generale dell'Acn, Bruno Frattasi, e dal presidente dell'Asi, Teodoro Valente. L'intesa nasce con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento e promuovere iniziative comuni in materia di sicurezza e resilienza cibernetica del comparto spaziale e aerospaziale. Il contenuto dell'accordo L'intesa prevede lo sviluppo congiunto di pratiche avanzate di cybersicurezza, come l'adozione di modelli zero trust e l'utilizzo di tecniche di crittografia post-quantistica.

