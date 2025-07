Caso Ramy il pm | ' Carabiniere era troppo vicino allo scooter'

Nel drammatico caso di Ramy Elgaml, le indagini evidenziano un grave errore nella dinamica dell'inseguimento: il carabiniere troppo vicino allo scooter e il concorso di colpa di Fares Bouzidi. Questa catena di responsabilità ha contribuito all’incidente fatale, sollevando interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia in situazioni di emergenza. La delicata questione si apre ora a un dibattito sulla sicurezza e le procedure da seguire in casi simili, per prevenire tragedie future.

C'è un concorso di colpa di Fares Bouzidi e del carabiniere, che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, per quell'urto nella fase finale dell' inseguimento, che portò alla "caduta" e allo "slittamento" dello scooter e così alla morte di Ramy Elgaml. Oltre alla guida pericolosa nella fuga dell'amico del 19enne, infatti, i pm di Milano nelle imputazioni per omicidio stradale dell'avviso di chiusura indagini mettono in luce anche la distanza "inidonea" tenuta dal militare, troppo vicino alla moto, e anche la "lunga durata dell'inseguimento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Ramy, il pm: 'Carabiniere era troppo vicino allo scooter'

Caso Ramy, 'omicidio stradale per l'amico e il carabiniere' - La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne ucciso in un inseguimento estenuante e controverso, scuote l'opinione pubblica.

