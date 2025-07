Elon Musk | inchiesta sul nuovo padrone del mondo – Un’opera necessaria

Nel mondo odierno, il fumetto si rivela un potente strumento di riflessione e critica sociale. Spesso sottovalutato come mero intrattenimento, può invece aprire occhi e menti su temi di grande rilevanza, come la figura di Elon Musk e il suo ruolo nel plasmare il nostro futuro. Con questa inchiesta, il fumetto diventa un mezzo per esplorare, analizzare e mettere in discussione il nuovo padrone del mondo, offrendo al lettore uno sguardo approfondito e coinvolgente.

C'è chi tende a banalizzare il medium fumetto, ritenendolo un medium o superato oppure di mero intrattenimento. Roba per bambini direbbe qualcuno, a torto ovviamente. Il fumetto invece, pur non disdegando l'intrattenimento e la spensieratezza, può anche fungere da medium per condurre una vera e propria inchiesta critica. Ciò è a maggior vero nel caso di Elon Musk: inchiesta sul nuovo padrone del mondo. Il fumetto è stato pubblicato per l'Italia da Panini Comics. Scritto e disegnata da Darryl Cunningham, è un vero e proprio gioiellino di cui (a torto) non si è parlato a sufficienza.

