Francesca Comencini a TPI | Con la cultura sì deve e si può mangiare migliora la vita È incredibile che sia diventato terreno di scontro politico | VIDEO

Francesca Comencini, regista e narratrice appassionata, ci ha regalato un’emozionante testimonianza sul suo rapporto con Ischia, il luogo delle sue estati più belle. Ricordi di un passato che si intrecciano con il presente, trasformando l’isola nel suo “primo luogo dell’anima”. Un racconto che dimostra come il legame con le radici possa rinascere e rafforzarsi, anche dopo uno strappo. La sua storia ci invita a riscoprire la forza della memoria e della cultura, elementi fondamentali per migliorare la nostra vita quotidiana.

" Ischia è il paese delle mie estati. La nostra casa era a Casamicciola. È lì che ho scoperto la vista, il luogo delle mie prime volte. Poi quella casa non c'è stata più, e per anni non sono riuscita a tornare. Uno strappo da un luogo è come uno strappo da un amore. Ora, grazie all'Ischia Film Festival, ho ritrovato Ischia. Il mio primo luogo dell'anima". Così Francesca Comencini ha salutato il pubblico ieri sera ad Ischia, alla presentazione del suo ultimo film Il tempo che ci vuole, che ha trionfato ai Nastri d'Argento (miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore, Fabrizio Gifuni, miglior attrice, Romana Maggiora Vergano e miglior casting, Laura Muccino e Sara Casani) ambientato negli anni di piombo e incentrato sul rapporto fra Luigi Comencini, grande maestro del cinema italiano e sua figlia Francesca.