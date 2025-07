Ludovica Pieraccioni è Miss Anghiari | viene da Casola in Lunigiana

Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Casola in Lunigiana, conquista il titolo di Miss Anghiari, segnando un ritorno trionfale nel mondo delle passerelle. Alta e determinata, questa giovane talento ha già brillato nelle selezioni giovanili di due anni fa, e ora si affaccia con forza nel panorama regionale. Con il suo carisma e la sua eleganza, Ludovica si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel suo percorso di bellezza e ambizione.

ANGHIARI – È il primo sigillo quest’anno della lunigianese Ludovica Pieraccioni che fu protagonista giovanissima nelle selezioni di due anni fa. Ludovica Pieraccioni ha vinto la fascia di Miss Anghiari nella serata organizzata nel centro aretino e caratterizzata da tanto successo. La vincitrice ha 19 anni ed è originaria di Casola in Lunigiana (Massa Carrara). Alta 1,80 è studentessa ed è del segno zodiacale del Toro. Nella selezione valevole per Miss Toscana al secondo posto si è piazzata Elisa Parlanti, 19 anni di Bagno a Ripoli anche lei alta 1,80. Terza posizione fiale per Sofia Sguerri, 18 anni di Quarrata, studentessa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it