Saldi in Lombardia al via da sabato 5 luglio 2025 | 5 regole d' oro per comprare senza rischi anche online

I saldi in Lombardia partono sabato 5 luglio 2025, portando con sé occasioni imperdibili e un fermento di acquisti. Con una spesa media stimata di 203€ per famiglia, il trend si rafforza grazie a digitalizzazione e turismo. Per sfruttare al meglio questa vetrina di sconti, scopri le 5 regole d’oro per acquistare senza rischi anche online. Preparati a vivere un’estate all’insegna dello shopping intelligente e consapevole!

Confcommercio e Federazione Moda Italia stimano una spesa media di 203€ a famiglia, pari a mezzo miliardo di euro a livello regionale. La corsa ai capi a prezzi scontati è supportata dal digitale e dai flussi turistici. Nelle province le Notti rosa dei saldi.

