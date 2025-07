Amadio Juve l’agente Bianchini Mortani | Quando c’è stata l’occasione di venire a Torino ha detto subito sì I gol l’ambientamento e il salto in Primavera | ve lo racconto – ESCLUSIVA

Alex Amadio, il giovane talento bianconero, ha già lasciato il segno nella Juventus Under 17, diventando il capocannoniere in pochi mesi. Quando ha avuto l’opportunità di approdare a Torino, l’agente Bianchini Mortani ha subito intuito le sue potenzialità: “Gli abbiamo detto subito che i gol e l’ambientamento sarebbero arrivati con impegno e primavera”. La sua storia è pronta a continuare, e l’avventura tra le fila della Juventus sta appena iniziando.

di Nicolò Corradino Amadio Juve, l'agente Bianchini Mortani parla in esclusiva a : tutte le dichiarazioni sul bomber bianconero.