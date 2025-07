nuova telefonata putin trump il presidente usa sente anche zelensky

In un sorprendente intreccio diplomatico, Trump e Putin si sono nuovamente confrontati in una telefonata alle 16 italiane, con Zelensky che si è unito al dialogo, confermando l’importanza di questi incontri. L’annuncio, condiviso sui social, ha catturato l’attenzione mondiale, sottolineando le tensioni e le speranze di un possibile dialogo. Il post di Donald Trump...

Nuova telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, alle ore 16 italiane. Lo ha reso noto il presidente statunitense sul suo social Truth, praticamente in contemporanea con l’annuncio da parte dello zar, avvenuto nel corso di una visita a un’esposizione di prodotti russi. «Sicuramente gli suggerirò di utilizzare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano», ha scherzato coi i giornalisti il capo del Cremlino. Il post di Donald Trump su Truth. Stati Uniti e Ucraina stanno inooltre lavorando per organizzare una chiamata tra Trump e Volodymyr Zelensky dopo lo stop americano all’invio di alcune armi a Kyiv, compresi sistemi di difesa anti-aerea. 🔗 Leggi su Lettera43.it