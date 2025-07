Finlandia | diversi accoltellati vicino mall a Tempere arrestato un uomo

Un’ondata di tensione scuote Tempere, in Finlandia, dove un accoltellamento vicino a un centro commerciale ha lasciato diverse persone ferite e un uomo sotto arresto. La polizia ha prontamente intervenuto, rassicurando che il pericolo è ormai rientrato. Mentre le indagini sono in corso, restiamo in attesa di aggiornamenti su questa sconcertante vicenda, che ha colpito profondamente la comunità locale e ci invita a riflettere sulla sicurezza pubblica.

Helsinki (Finlandia), 3 lug. (LaPresseAP) – Diverse persone sono state accoltellate in Finlandia da un assalitore nei pressi di un centro commerciale nella città meridionale di Tempere e una persona è stata arrestata. Lo riferisce l’emittente pubblica finlandese Yle. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite nell’attacco, ma la polizia ha affermato che il pericolo è cessato. Le vittime hanno ricevuto le prime cure sul posto. I media locali riportano che la persona arrestata è un uomo. Un video diffuso da Yle mostra una forte presenza di polizia e ambulanze davanti al centro commerciale, che è stato isolato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finlandia: diversi accoltellati vicino mall a Tempere, arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: finlandia - tempere - uomo - diversi

