Morte Ramy carabiniere alla guida della volante e amico della vittima Fares Bouzidi verso il processo per omicidio stradale

Le indagini sulla tragica morte di Ramy Elgaml, il giovane deceduto durante un inseguimento con i carabinieri, si concludono con la volontà di processare il carabiniere alla guida della volante e l’amico della vittima, Fares Bouzidi. Dopo mesi di ricostruzioni e analisi, il caso si appresta a entrare nella fase giudiziaria, aprendo uno squarcio sulle responsabilità e sulla tutela della sicurezza stradale in Italia.

Si sono chiuse le indagini preliminari sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto lo scorso anno durante un inseguimento con i carabinieri: sia per il carabinieri alla guida della volante, sia per l'amico della vittima vanno verso il processo Nella giornata di giovedì 3 luglio si sono chiuse.

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish” - In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish.

Morte Ramy Elgaml, video inedito dell'incidente che incastra i carabinieri: Chiudilo che cade; Scooter contro spartitraffico a Milano, muore un 20enne alla guida; Ramy Elgaml morto dopo la fuga. Indagati l’amico e il carabiniere al volante dell’auto che li inseguiva.

Morte Ramy Elgaml: anche il carabiniere che guidava la gazzella verso il processo - L’accusa ipotizzata per il militare dell’Arma e per l’amico che guidava lo scooter in fuga è omicidio stradale. Da msn.com

Morte di Ramy a Milano, chiuse indagini per amico alla guida e carabiniere che inseguiva - A Fares viene contestato l'omicidio stradale aggravato dal fatto, tra le altre cose, che era senza patente e che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ... Riporta msn.com