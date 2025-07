La fotografia del 13esimo rapporto Crea dell' Università di Roma Tor Vergata una classifica delle migliori e peggiori regioni italiane per sanità e qualità di vita

Il 13° rapporto “Crea” dell’Università di Roma Tor Vergata dipinge un quadro dettagliato della salute e della qualità di vita nelle regioni italiane. Dalla fortuna del Trentino Alto Adige alle sfide dell’Umbria, il rapporto evidenzia le disparità e i miglioramenti avvenuti nel nostro Paese. Un panorama che invita a riflettere su come la distribuzione delle risorse e i servizi possano contribuire a un’Italia più equa e vivibile. Questi dati ci guidano verso un nuovo punto di partenza.

S e la qualità della vita è collegata alla salute, a esser più fortunati sono i cittadini del Trentino Alto Adige, mentre la situazione peggiore è in Umbria. A scattare la fotografia è il 13 rapporto "Crea" dell'Università di Roma Tor Vergata. Leggi anche › Dagli over 65 agli under 35, com'è cambiata la qualità della vita in Italia A emergere è un miglioramento dei servizi sanitari nel Mezzogiorno e una riduzione del gap col Nord. Ma nella "fascia critica" dell'offerta di servizi della sanità pubblica restano 5 regioni e tutte del Sud: Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria.