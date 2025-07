Emma Stone ha ceduto al bisturi? Ecco com' è apparsa alla premiere di Eddington

Emma Stone ha ceduto al bisturi ecco com'è apparsa alla premiere di Eddington. Il suo glow up a Los Angeles ha catturato gli sguardi e i commenti social, lasciando tutti senza parole. La star premio Oscar è tornata sotto i riflettori con un look anni '70 che ha fatto discutere, ma c'è qualcosa di ancora più sorprendente dietro quel sorriso smagliante...

Il glow up dell'attrice alla premier di Eddington a Los Angeles non è passato inosservato e sui social non si contano i commenti. Emma Stone ha fatto il suo ritorno sotto i riflettori. e che ritorno! Alla premiere di Eddington a Los Angeles l'attrice premio Oscar ha sfoggiato un look anni '70 che non è certo passato inosservato. Ma in molti, guardandola, hanno notato qualcosa di diverso e no, non si trattava solo del nuovo pixie cut né dell'abito flame di Louis Vuitton. A lasciare interdetti i fan è stato un viso.rinnovato. A lanciare benzina sul fuoco un video su Instagram di @youaremylemonade (aka Francesca Busi), che ha messo fianco a fianco due versioni dell'attrice: quella di qualche anno fa e quella apparsa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emma Stone ha ceduto al bisturi? Ecco com'è apparsa alla premiere di Eddington

