Glovo annulla il bonus caldo per i rider | il passo indietro dopo l’incontro con i sindacati

Dopo aver annunciato con entusiasmo un bonus caldo per i rider che consegnano sotto il sole, Glovo fa marcia indietro in meno di 24 ore, sorprendendo tutti. La piattaforma di delivery ha deciso di sospendere la misura, dopo il confronto con i sindacati. Silvia Casini di Felsa Cisl commenta: «Abbiamo ottenuto un passo indietro, ma la battaglia per condizioni più eque continua».

Dopo neanche 24 ore Glovo fa retromarcia. A seguito della contestata decisione di riconoscere un bonus ai fattorini che effettuavano consegne sotto il sole cocente, la piattaforma di delivery sospenderĂ la misura annunciata. A comunicarlo è stata la segreteria nazionale di Felsa Cisl, Silvia Casini: «Abbiamo incontrato le piattaforme Glovo e Deliveroo. Nell’incontro con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro ad un confronto sindacale che proseguirĂ nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilitĂ di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza». 🔗 Leggi su Open.online

