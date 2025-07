Antognoni | Troppi cambi in panchina in Serie A Pioli darà un gran contributo

Giancarlo Antognoni ha espresso il suo pensiero sui continui cambi di panchina in Serie A, evidenziando come questa instabilità influenzi le squadre e il campionato. In particolare, Antognoni si sofferma su un ex Milan, sottolineando l’importante contributo dato da Pioli nel mantenere stabilità e rendimento. È interessante analizzare le sue parole, che riflettono le sfide e le opportunità di questa stagione ricca di cambiamenti.

Giancarlo Antognoni ha rilasciato delle dichiarazioni sui tanti cambi di panchina quest'anno in Serie A, soffermandosi su un'ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Antognoni: “Troppi cambi in panchina in Serie A, Pioli darà un gran contributo”

