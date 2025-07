LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | in corso il match precedente

Il torneo di Wimbledon 2025 si infiamma con emozionanti sfide in diretta! Mentre il match tra Sonego e Basilashvili si avvicina, le emozioni continuano a salire: Jacquemot ha conquistato il primo set, e il tennista francese Rinderknech si è qualificato al terzo turno. Restate aggiornati sulle ultime notizie e sui risultati in tempo reale, perché ogni punto può cambiare le sorti del torneo. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare giornata di tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Jacquemot ha vinto il primo set per 6 giochi a 4. 15.52 Rinderknech batte Garin 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno di Wimbledon 2025. Tra pochi minuti entreranno in campo Elsa Jacquemot e Belinda Bencic, incontro che precede la sfida tra Sonego e Basilashvili. 14.11 Il programma sul campo 17 ha subito dei cambiamenti: dopo la prosecuzione di Rinderknech-Garin toccherà a Jacquemot-Bencic ed a seguire Sonego-Basilashvili (not before 16.30 italiane). 14.09 Nel primo incontro di giornata sul campo 17 Zeynep Sonmez ha sconfitto 7-5, 7-5 Xinyu Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: in corso il match precedente

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

