Juve si punta tutto sui rinnovi | la società ha fatto le sue scelte

La Juventus si prepara a un’estate di strategie ambiziose: tra rinnovi chiave e nuovi arrivi, la società ha scelto di rafforzare il cuore della squadra per affrontare al meglio la prossima stagione. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti e il Mondiale per Club, i bianconeri sono pronti a tornare in campo sotto la guida di Igor Tudor, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni e conquistare nuovi traguardi. La sfida è già alle porte.

In casa Juve si pensa al mercato in entrata, ma non solo: la società ha deciso di puntare sui rinnovi di alcuni giocatori chiave. La Juve di Igor Tudor ha salutato gli Stati Uniti dopo l'eliminazione al Mondiale per Club contro il Real Madrid. I bianconeri avranno qualche settimana di riposo dopo una stagione lunghissima, poi torneranno in campo agli ordini del tecnico croato. L'obiettivo è quello di preparare al meglio l'avvio in campionato, per evitare brutte sorprese prima della pausa per le nazionali di settembre. La società continuerà a lavorare per consegnare all'allenatore, confermato per la prossima stagione, la migliore rosa possibile.

