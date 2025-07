Von der Leyen | UE è pronta per un accordo con gli Stati Uniti

L'Unione Europea si prepara a stringere un accordo storico con gli Stati Uniti, con la presidente Ursula von der Leyen che dichiara: "Pronti a difendere gli interessi europei." Mentre i negoziatori si incontrano a Washington in vista della scadenza del 9 luglio, il dialogo si fa più intenso e strategico. Resta da vedere come questa trattativa plasmerà il futuro delle relazioni transatlantiche, aprendo nuove opportunità e sfide per entrambe le sponde dell'Atlantico.

Bruxelles, 3 lug. (askanews) - L'UE è "pronta per un accordo" con gli Stati Uniti, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima dell'incontro dei negoziatori a Washington, in vista della scadenza del 9 luglio. "Per questo motivo abbiamo consultato una lista di riequilibrio e difenderemo gli interessi europei secondo necessità . In altre parole, tutti gli strumenti sono sul tavolo" ha aggiunto. Il rappresentante dell'UE per il commercio, Maros Sefcovic, si trova attualmente a Washington e incontrerà più tardi i suoi omologhi statunitensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen: UE è "pronta per un accordo" con gli Stati Uniti

