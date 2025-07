Tragedia in Francia | morto in pista Borja Gomez ex pilota di Moto2 Aveva 20 anni

Una tragedia scuote il mondo delle corse: Borja Gomez, giovane talento spagnolo di soli 20 anni, ha perso la vita in un incidente sul circuito di Magny-Cours. Leader dell’Europeo Stock 600 e del campionato Superbike spagnolo, il suo nome era sinonimo di passione e talento. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ricordandoci quanto lo sport possa essere imprevedibile e fragile. La comunità delle due ruote piange una stella che si spegne troppo presto.

Lo spagnolo è rimasto coinvolto in un tragico incidente sul circuito di Magny-Cours. Era leader dell'Europeo Stock 600 e del campionato Superbike spagnolo.

