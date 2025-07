Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro

Il Napoli si prepara alla nuova stagione con i primi test amichevoli a Dimaro, affrontando Arezzo e Catanzaro. Questi incontri rappresentano un importante banco di prova per i ragazzi di Spalletti, che desiderano affinare tattiche e condizione fisica prima dell’inizio ufficiale. Entrambi i match si profilano come occasioni cruciali per valutare i progressi e consolidare il gruppo in vista delle sfide che verranno. La preparazione azzurra entra nel vivo!

Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio. Il club azzurro ha annunciato che il 22 luglio sarà affrontato l'Arezzo, quinto nell'ultimo campionato di serie C. Il 26 luglio, giorno prima della fine della fase di ritiro a Dimaro, ci sarà invece la sfida contro il Catanzaro, sesto nell'ultimo campionato di serie B.  Entrambi i match si giocheranno alle 18 al campo di Carciato, con capienza aumentata a 2000 posti. La squadra di Conte si radunerà a Castel Volturno per le visite mediche il 15 luglio prima della partenza per Dimaro.

