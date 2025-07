Via Duca d’Aosta cambia volto | al via il restyling del sottopasso che collega centro e Cappuccini

Via Duca d’Aosta si prepara a cambiare volto: la giunta comunale ha approvato un restyling innovativo del sottopasso che collega il centro storico a Cappuccini. Con un investimento di 120mila euro, questa manutenzione straordinaria migliorerà sicurezza e accessibilità, rendendo più vivibile e funzionale uno dei punti nevralgici della città. Il progetto prevede interventi mirati per trasformare l’attraversamento sotterraneo in un nuovo punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Romano. Nuovo look in arrivo per il sottopasso di via Duca d'Aosta. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria dell'attraversamento sotterraneo che collega il centro storico al quartiere Cappuccini. Un'opera dal valore complessivo di 120mila euro, ritenuta strategica per la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina. Il progetto prevede diversi interventi: il risanamento dell'intradosso della copertura, il rifacimento del tappeto di usura della carreggiata, il riempimento delle aiuole della pista ciclabile e l'eliminazione della rampa pedonale ovest.

