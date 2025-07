Motociclista ucciso da un pioppo a Bergamo | il direttore del Crea patteggia 9 mesi a processo la responsabile

Un tragico incidente scuote Bergamo: un motociclista perde la vita dopo essere stato travolto da un pioppo, proprietà del Crea, e il direttore dell’ente decide di patteggiare 9 mesi con pena sospesa per omicidio colposo. Mentre la responsabile dell'area è stata rinviata a giudizio, si apre un dibattito sulla sicurezza e sulle responsabilità in ambito ambientale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

Il direttore del Crea di Bergamo ha patteggiato 9 mesi con pena sospesa per l'omicidio colposo di Ferruccio Carminati. Il 53enne era deceduto ad aprile 2024 travolto da un pioppo di proprietà dell'ente. La responsabile, invece, è stata rinviata a giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

